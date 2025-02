'Strattonamenti, pugni e calci in pronto soccorso'

"Strattonamenti, pugni e calci alla porta del pronto soccorso". E' successo - secondo quanto denuncia 'Nessuno Tocchi Ippocrate', gruppo social che denuncia le aggressioni agli operatori sanitari - all'interno del Pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove sono giunti in auto padre e figlio. !Quest'ultimo, secondo la ricostruzione fornita, è sceso e corso verso il triage urlando e pretendendo la presenza di un infermiere che prendesse il padre dalla macchina.

"Non avendo avuto risposta in due secondi - riferisce 'Nessuno Tocchi Ippocrate' - ha incominciato a prendere a pugni la porta del triage ed ha strattonato violentemente due infermieri che erano usciti richiamati dagli schiamazzi.

Siamo stanchi di subire violenze".



