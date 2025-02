Sequestro a Napoli della Polizia locale in area vincolata

Gli agenti del reparto Tutela Edilizia della Polizia locale di Napoli sono intervenuti in Via Gennaro Villani dove, in zona sottoposta a vincolo archeologico, il responsabile dell'area - riferisce una nota - ha realizzato su suolo agricolo di circa 2000 metri quadrati, una pavimentazione di tipo industriale con impiantistica per la raccolta delle acque e una perimetrazione completa dell'area, nonché la costruzione di due manufatti di circa 300 metri quadrati suddivisi in diversi box. Tutte le opere sono state realizzate - si sottolinea - senza l'autorizzazione della Soprintendenza e senza alcun titolo autorizzativo.

L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo mentre il responsabile degli abusi è stato denunciato.



