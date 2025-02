Ruba capi firmati aizzando il cane contro negozianti, arrestato

Rubava capi firmati aizzando contro i titolari dei negozi il proprio cane di grossa taglia. L'ultimo episodio nella centrale via Toledo, a Napoli, in un negozio di abbigliamento. Un ragazzo entra velocemente nell'esercizio al civico 235 stringendo tra le mani un guinzaglio che mantiene a stento un cane di grossa taglia. L'azione è fulminea. Il giovane - 22 anni, un senza fissa dimora tunisino già noto alle forze dell'ordine - afferra un giubbino dal valore di 1.400 euro e fugge. L'imprenditore lo insegue e lo raggiunge ma il 22enne aizza il pastore tedesco contro la vittima. Il negoziante a quel punto desiste e si allontana ma segue con lo sguardo il 22enne che si dirige verso il teatro San Carlo.

Poco distante, in piazza Trieste e Trento, c'è una pattuglia dei carabinieri della stazione di Chiaia. L'imprenditore vede i carabinieri e chiede aiuto raccontandogli cosa è avvenuto. I militari raggiungono via San Carlo e all'altezza del civico 8 trovano il 22enne che in una mano ha una busta e con l'altra tira il cane di grossa taglia ancora irrequieto. Durante la perquisizione i militari rinvengono il capo firmato appena rubato e trovano anche altri due capi di abbigliamento verosimilmente rubati in altri negozi.

Il 22enne è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina impropria mentre il pastore tedesco è stato affidato ai medici del presidio ospedaliero veterinario dell'Asl Napoli 1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA