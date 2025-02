Regione sospende divieto pascolo equini nel Parco del Matese

La giunta della Regione Campania ha sospeso il divieto di pascolamento degli equini nell'ambito del Parco Regionale del Matese. Lo annuncia la Coldiretti Caserta, che parla di risultato atteso da tempo. Il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli spiega che "il provvedimento consente di poter utilizzare, per un anno, zone che normalmente sono interessate dal blocco di questo tipo di attività. Una decisione che arriva in attesa della redazione di un piano specifico da parte dell'ente gestore".

Il provvedimento parte da lontano, ed è diretta conseguenza dell'approvazione del 'Vademecum fida pascolo' a sua volta approvato, grazie alla spinta propulsiva di Coldiretti Campania, dal tavolo appositamente costituito all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

"Questi risultati - conclude Miselli - rappresentano passi importanti verso una gestione più efficiente e trasparente delle fide pascolo sul Matese, garantendo una migliore tutela degli interessi degli allevatori. Rivestono un'importanza fondamentale per le aziende del territorio dell'Alto Casertano, inclusa la comunità del Matese stessa, consentendo il pascolo sui terreni di uso civico, preservando il territorio e garantendo al contempo l'attività produttiva nelle aree interne. L'auspicio è che il prossimo passo sia proprio l'approvazione definitiva del piano di pascolamento"



