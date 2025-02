Napoli,'Lo Guarracino:teatro, musica ed estinzione della specie'

In occasione della Giornata mondiale del teatro, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli ospiterà l'evento "Il Teatro della Natura-Lo Guarracino: teatro, musica ed estinzione della specie", promosso dal Comune nell'ambito del progetto "Teatro e Cinema, che classe!".

L'iniziativa, in programma il 18 febbraio e il 27 marzo, "mira ad avvicinare i giovani alle arti sceniche e alla sensibilizzazione ambientale - sottolinea una nota - attraverso un'esperienza immersiva che unisce teatro, biologia marina ed economia ecologica".

il 18 febbraio, alle 16.30, si terrà un talk su biodiversità marina e estinzione delle specie, con la partecipazione di esperti, scuole e studenti. Il 27 marzo, in occasione della Giornata mondiale del teatro, è prevista una visita teatralizzata al museo della Stazione Zoologica, condotta dagli studenti degli istituti Pertini-Don Guanella e Sauro-Errico-Pascoli, "che metteranno in scena la celebre canzone napoletana Lo Guarracino, un vero e proprio inventario della fauna marina campana" si evidenzia ancora.

L'evento, realizzato in collaborazione con Fondazione Dohrn, Associazione Primo Aiuto, Liberaimago e Korakora, punta a formare "una generazione consapevole e impegnata nella salvaguardia del patrimonio marino, utilizzando il teatro come strumento didattico per coniugare arte, scienza e tradizione".

Lo Guarracino, definito da Benedetto Croce "una singolare fantasia, capricciosa e graziosa", sarà "il filo conduttore di un percorso che unisce educazione scientifica, valorizzazione culturale e pratica artistica, offrendo ai giovani un'opportunità unica di apprendimento attivo e coinvolgente".

L'appuntamento si svolge nel Museo Darwin-Dohrn, fondato nel 1872 e dedicato alla ricerca e alla divulgazione delle scienze marine, situato nella Villa Comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA