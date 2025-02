Napoli: ok Giunta a 10 km di ciclabile tra Fuorigrotta e Soccavo

Nella seduta di ieri la Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'assessore Cosenza, ha approvato il progetto esecutivo di estensione della rete ciclabile cittadina nell'ambito nord-occidentale della città, finanziato per 4 milioni di euro con risorse del Pnrr.

Il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione di circa 10 km di percorsi ciclabili nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo offrendo nuove opportunità di spostamento. In particolare, saranno favorite le connessioni con le stazioni della linea 6 e della Cumana Mostra, della linea 2 Leopardi, Campi Flegrei e Cavalleggeri, della circumflegrea Soccavo, Fuorigrotta, Mostra, e con la realizzanda linea 7 Stazione di Monte Sant'Angelo.

Il percorso metterà in connessioni le sedi dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" di piazzale Tecchio, di via Claudio e di Monte Sant'Angelo, il polo espositivo della mostra d'Oltremare e lo stadio Maradona.

Il nuovo percorso è realizzato in continuità alla rete ciclabile già presente nel quartiere di Fuorigrotta, andando ad ampliare l'offerta infrastrutturale in coerenza con quanto stabilito nel Pums, piano urbano della mobilità sostenibile così come aggiornato lo scorso gennaio 2025.

"L'intervento - ha ricordato l'assessore Cosenza - concertato con la Municipalità e dotato di tutti i pareri necessari, rientra in un più ampio programma di investimenti nel settore della mobilità ciclabile. Lo sviluppo dei percorsi ciclabili connessi con le stazioni della rete su ferro e le sedi universitarie, infatti, interessa anche l'area settentrionale della città, ed in particolare il quartiere di Scampia e l'area orientale con l'obiettivo di realizzare almeno 35 km di percorsi ciclabili in città per collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie, in un'ottica di interscambio con la rete su ferro. In particolare, a Scampia il cantiere è iniziato la scorsa estate e si protrarrà per un anno, il progetto esecutivo per l'implementazione della rete nell'area orientale è, invece, nella fase finale di validazione".



