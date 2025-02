Manfredi, Zes strumento utile per sostenere nautica

"La Zes può essere uno strumento perché con l'autorizzazione unica facilità il contingentamento dei tempi e dà incentivi fiscali per sostenere un settore che è grande motore di economia in tutta Italia". Così il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, parlando ino ccasione della visita al Nauticsud, come strumento utile per realizzare più velocemente nuove marine per la nautica da diporto. "C'è la necessità di sfruttare meglio la risorsa portuale per il diporto - ha aggiunto - È chiaro che è un settore in cui bisogna incentivare da un lato l'investimento privato e dall'altro è anche importante che ci siano produce più snelle che consentano decisioni rapide perché il fattore tempo, per gli invertitori, costituisce un parametro importante. Spesso nelle aree portuali o dove è possibile realizzare porti - ha evidenziato Manfredi - ci sono tante competenze e questo allunga i tempi". Il sindaco ha sottolineato che per Napoli e per l'area metropolitana, la nautica è "tra i settori più rilevanti perché abbiamo un comparto industriale importante e poi c'è il tema della portualità con il suo indotto e dell'accoglienza turistica. E' un settore che dà tanto lavoro e ne potrebbe dare ancora di più".

"Le parole del sindaco Manfredi esprimono una volontà esecutiva delle istituzioni e che dimostrano l'importanza di dover affrontare soluzioni percorribili e definite per raggiungere obiettivi comuni, ma l'importante è accogliere le istanze del comparto prima che entri in crisi" ha detto, dal canto suo, Gennaro Amato, presidente di AFINA (Associazione Filiera Nautica Italiana) - organizzatrice della 51ma edizione insieme con la Mostra d'Oltremare - a conclusione della visita al Nauticsud del primo cittadino, sottolineando che "l'assenza di ormeggi comporterebbe l'interruzione delle produzioni e la consequenziale perdita di posti di lavoro e, dunque, la perdita di economia circolare ed indotta a volano dalla nautica da diporto". Il Salone della nautica chiuderà le porte domani, 16 febbraio, per quella che è un'edizione che - ha evidenziato Amato - ha registrato "un trend molto positivo al di là delle aspettative. Sebbene non ci sia stata una grande affluenza, le vendite sono buone e dunque ritengo che il risultato sia stato raggiunto". Ad accompagnare Manfredi nella sua visita, anche i vertici della Mostra d'Oltremare. "Siamo soddisfatti dell'interesse che sta registrando il Nauticsud - ha affermato la consigliera delegata, Maria Caputo - c'è un forte interesse non solo da parte della città, ma anche di esperti e appassionati che ci raggiungono da altre regioni. Qui in Mostra d'Oltremare abbiamo iniziato il 2025 con questo grande appuntamento e procederemo con altri eventi importanti e una programmazione ricca che auspichiamo ci porti a superare il record di presenze segnato nel 2024 con 2 milioni di utenti".





