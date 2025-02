Incendio in corso in albergo del Salernitano, struttura evacuata

Un incendio è in corso all'interno dei locali del Park Hotel di Mercato San Severino (Salerno). Il rogo, scaturito probabilmente da un corto circuito, è divampato poco prima delle 9 all'interno dei locali Spa e lavanderia.

L'albergo è stato fatto evacuare e al momento non si hanno notizie di persone coinvolte.

Sul posto sono accorse le squadre dei caschi rossi di Mercato San Severino e Nocera, un'autobotte, un carro aria (supporto bombole) e il funzionario di servizio che hanno messo in sicurezza l'area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA