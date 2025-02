Iai, "Studenti talentuosi Conservatori in Orchestra Sanremo"

Includere "i talentuosi studenti dei Conservatori italiani nell'organico dell'orchestra sinfonica del Festival di Sanremo". È questa la proposta lanciata da Ivano Iai, presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori Italiani (CO.PRE.CO.) "per dare un'opportunità concreta di crescita artistica e professionale ai giovani talenti della musica classica e, al tempo stesso, valorizzare il legame tra la formazione accademica e la musica italiana". Un'idea - riporta una nota- che nasce dalla necessità di creare un collegamento tra la musica classica e il pop, due mondi oggi distanti ma che condividono una radice comune. "Questi due linguaggi si sono sempre influenzati a vicenda, ma oggi sembrano viaggiare separati. I Conservatori sono il cuore della tradizione musicale italiana e devono essere parte attiva anche nell'evoluzione della musica contemporanea" spiega Iai. "Sanremo rappresenta il punto d'incontro della musica italiana e non può ignorare chi la studia e la tramanda".

L' idea è maturata durante la sua recente visita al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, uno dei più antichi e prestigiosi al mondo. "Qui ho respirato la storia della musica italiana e ho riflettuto su quanto sia fondamentale far dialogare la tradizione con il presente. Da questa consapevolezza è nata l'idea di proporre un coinvolgimento concreto dei Conservatori nel più grande evento musicale del Paese", spiega Iai. L'iniziativa permetterebbe di creare un ponte tra studio e professione, offrendo agli studenti dei Conservatori la possibilità di suonare accanto ai professionisti dell'orchestra del Festival. "Un riconoscimento concreto del ruolo fondamentale di queste istituzioni nella storia e nel futuro della musica italiana", sottolinea il presidente di CO.PRE.CO. A sostegno della sua proposta, Iai richiama anche la funzione storica dei Conservatori, che tra il XIV e il XV secolo nacquero non solo come scuole di musica, ma anche come luoghi di accoglienza per orfani, bambini poveri e giovani educande di famiglie decadute. "Questi istituti sono stati un meraviglioso ponte di accesso per i più sfortunati nella società e nel mondo del lavoro, offrendo loro un'educazione e una possibilità concreta di futuro attraverso la musica".



