Due anni ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia

Espierà agli arresti domiciliari i due anni di reclusione inflitti in via definitiva dal Tribunale di Benevento un 55enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei tre figli minorenni. Le indagini, coordinate dalla Procura sannita, presero il via dopo la denuncia della donna esasperata dalle continue vessazioni e minacce. Anche una delle figlie aveva sporto querela per gli abusi subiti.



