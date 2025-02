Droga: rete di spaccio nel Cilento, due arresti dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della competente procura, nei confronti di due soggetti indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalle indagini è emerso che gli indagati avevano posto in essere una rete di spaccio di cocaina e hashish per i consumatori residenti nei comuni di Agropoli, Perdifumo, Prignano Cilento, Laureana, Cilento, Castellabate. L'attività ha consentito di recuperare circa 100 grammi di stupefacenti.





