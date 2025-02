Truffa e rapina, arresto e obbligo di dimora per due giovani

Truffa aggravata, rapina e furto in abitazione: due giovani di 26 e 22 anni residenti in provincia di Napoli sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta del Procuratore capo facente funzioni, Gianfranco Scarfò. I carabinieri hanno notificato agli indagati, rispettivamente, il provvedimento degli arresti domiciliari e l'obbligo di dimora.

Nel febbraio dell'anno scorso avevano truffato e rapinato un'anziana di Montefusco, in provincia di Avellino, appropriandosi di 400 euro in contanti e portando via dall'abitazione collane di perle, monili, oggetti d'oro ed anche l'anello di fidanzamento regalatole dal defunto marito. Avevano contattato la donna facendole credere che suo nipote stava per essere arrestato se non avesse pagato un'ammenda.



