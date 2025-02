Terra dei fuochi, in 3 settimane sequestrate nove aziende

Sequestrate 9 aziende e 12 veicoli usati per lo sversamento illegale di rifiuti, denunciate 20 persone ed emesse sanzioni amministrative per oltre 250.000 euro. Sono questi i numeri raggiunti, nelle ultime tre settimane, dall'Esercito nell'Operazione Terra dei Fuochi nelle province di Napoli e Caserta. Risultati importanti ottenuti grazie anche all'attività di raccolta di informazioni mediante l'analisi di fotografie e filmati aerei provenienti dai droni (Raven e Strix).

L'Esercito Italiano conduce ininterrottamente in Campania l'operazione "Terra dei Fuochi", in concorso alle Forze dell'Ordine. I militari del Raggruppamento "Campania", su base 21mo Reggimento genio guastatori, si dedicano ogni giorno al contrasto dei crimini ambientali, con particolare attenzione agli sversamenti illeciti di rifiuti e ai roghi tossici.

Inoltre, grazie agli strumenti tecnologicamente avanzati dell'Esercito impiegati dal Raggruppamento Campania, come il sistema di Comando e Controllo Imperio, è stato possibile realizzare una mappatura dettagliata e costantemente aggiornata di tutti gli illeciti commessi nell'area interessata.

Solo nel corso del 2024 sono stati censiti 470 nuovi siti di sversamento ed emesse sanzioni amministrative per un totale di 8.300.000 euro. Questi risultati, si legge in una nota, sono stati raggiunti grazi all'impiego di duecento unità, che hanno realizzato circa 9.500 pattuglie (operative h24), controllando 2.213 veicoli di cui 259 sequestrati e identificando più di 2.800 persone, 290 delle quali sono state denunciate e 5 arrestate.



