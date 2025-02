"Roméo et Juliette" debutta al Teatro San Carlo

"Roméo et Juliette" di Charles Gounod, su libretto di Jules Barbier e Michel Carré, sarà per la prima volta al Teatro di San Carlo di Napoli domani sabato 15 febbraio alle ore 20:00. Quattro le successive repliche in cartellone, fino a martedì 25 febbraio.

La serie di debutti nella Stagione d'Opera 2024-25 prosegue. Lo sarà anche per Giorgia Guerra, che firma la regia dell'allestimento dell'ABAO Opera Bilbao e dell'Ópera de Oviedo, e per Sesto Quatrini, che sarà sul podio per dirigere l'Orchestra e il Coro del Massimo napoletano. Maestro del Coro è Fabrizio Cassi. Le scene sono di Federica Parolini e i costumi di Lorena Marín, mentre Fiammetta Baldiserri firma le luci.

Imaginarium Studio cura, infine, il video.

Nadine Sierra e Javier Camarena sono gli sfortunati amanti nati dalla penna di William Shakespeare. Gianluca Buratto è Frère Laurent, mentre Alessio Arduini interpreta Mercutio e Caterina Piva Stéphano. Si aggiungono Mark Kurmanbayev (Capulet), Marco Ciaponi (Tybalt) e Annunziata Vestri (Gertrude). Nel cast vocale, anche gli allievi dell'Accademia di Canto del Teatro di San Carlo: Yunho Kim (Le duc de Véron), Antimo DellʼOmo (Pâris), Sun Tianxuefei (Benvolio) e Maurizio Bove (Grégorio).

La scena concepita per l'azione è "una cassa atemporale - afferma Giorgia Guerra - perché il mito di Romeo e Giulietta ci accompagna da centinaia di anni. Ma i costumi sono d'epoca e ci riportano a quella che è l'ambientazione della storia voluta da Shakespeare". Un contenitore in cui è presente "un elemento molto importante che è visivamente una torre - spiega - che a livello drammatico rappresenta la famiglia, il monolite della famiglia, la presenza costante di queste famiglie rivali che determinano tutta la storia di Romeo e Giulietta. All'inizio sono molto incombenti e in maniera anche poderosa. Ho voluto quindi che apparisse pesante anche la scenografia, come se fosse cemento. Questa torre però viene 'profanata' dai giovani, con i loro dubbi e poi con le loro scelte". La scatola scenica è completata "tramite le proiezioni. C'è un grande lavoro di proiezioni che chiamo musicali, perché danno un segno visivo di quello che la musica ci dice".

È fin dagli anni della formazione che Charles Gounod rimase colpito dal dramma di Romeo e Giulietta. Ne scrive nelle sue Mémoires d'un artiste, dove ricorda il primo incontro con l'opera shakesperiana: in una delle sale del Conservatorio di Parigi, vide Hector Berlioz impegnato nelle prove della sua trasposizione musicale: "Lì, m'inebriavo di questa musica strana, appassionata, emozionata, che mi apriva degli orizzonti così nuovi e dei colori così intensi".

Lavorerà sulla tragedia nel 1865 con i librettisti Barbier e Carré, che avevano già dato vita al Faust. L'opera andrà in scena nel 1867 al Théâtre-Lyrique di Parigi e riscosse straordinario successo. Eugène Tarbet, su «Le Figaro», ne dirà: "In questa nuova opera Gounod - molto ben assistito dai suoi librettisti che questa volta hanno fatto con straordinaria abilità il libretto - ha superato se stesso. Regna su questo caos, che vi resta nella testa dopo un solo ascolto di una simile opera, un ricordo di grandezza che domina tutto".



