Roccaraso, 50 bus prenotati per il weekend sulla neve

Sono cinquanta i bus turistici provenienti dalla Campania che si sono prenotati sul sito istituzionale del Comune di Roccaraso per il weekend sulla neve.

A darne notizia è il primo cittadino, Francesco Di Donato.

Appena quattro bus arriveranno nella giornata di domani, mentre gli altri 45 sono attesi per domenica quando gli operatori del settore si aspettano un maggiore afflusso sugli impianti del comprensorio sciistico vista la neve fresca caduta nella notte.

Sono invece inferiori alla scorsa settimana le prenotazioni dei mezzi turistici. Dai 63 autorizzati di sette giorni fa, si è passati ai 50 attuali. "Le misure non cambiano dal momento che abbiamo adottato un'ordinanza fino al 2 marzo"- ricorda Di Donato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA