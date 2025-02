Processo a ex sindaco di Capua, giudici rigettano l'appello

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza presentata dalla Procura di Napoli nei confronti del medico ed ex sindaco di Capua (Caserta) Carmine Antropoli, avversa all'assoluzione del gup di Napoli Fabio Provvisier incassata dal professionista al termine di un giudizio celebrato in abbreviato.

In primo grado Antropoli venne assolto da due capi di imputazione mentre per le altre accuse contestate, per le quali è stata ritenuta insussistente l'aggravante mafiosa (turbative d'asta e corruzione), il giudice si è pronunciato con una declaratoria di improcedibilità per prescrizione.

"Sono soddisfatto per l'operato dell'Autorità Giudiziaria - commentano i legali del primario, gli avvocati Mauro Iodice e Vincenzo Maiello - che, oltre a rendere una pronuncia di Giustizia, ha restituito la giusta dignità e serenità a un cittadino".



