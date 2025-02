Domenica, dalle 17:30, CASA - Centro delle Arti della Scena e dell'Audiovisivo (Calata Trinità Maggiore 53, Napoli) ospiterà la mostra fotografica "Pole Pole - Eco di una vita in Tanzania", curata dall'associazione onlus Africaintesta.

"Pole Pole" in swahili significa "piano piano", una filosofia di vita tanzaniana che trascende il tempo con pazienza e profondità. Attraverso gli scatti esposti, i visitatori potranno esplorare la vita quotidiana nel villaggio St. Francis, catturando l'essenza della vita quotidiana dei bambini e della comunità locale. La mostra offre uno sguardo intimo sulle attività di tutti i giorni, testimoniando la resilienza e la speranza nonostante le difficoltà.

Un'opportunità per conoscere il lavoro di Africaintesta, nel villaggio di Bunda, finalizzato a garantire un'infanzia dignitosa ai bambini più vulnerabili.

L'evento sarà arricchito da musica e narrazione, creando un'esperienza immersiva che invita i visitatori a riflettere e condividere storie di solidarietà e cambiamento.



