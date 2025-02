Migranti: Fratoianni, diamo caccia a chi salva le vite

"Mediterranea, come tutte le organizzazioni non governative che fanno la cosa giusta, cioè si organizzano per salvare la vita di chi rischia ogni giorno di affogare nel Mediterraneo è, non da oggi, nella lista dei nemici pubblici più pericolosi di questo Paese. Un Paese curioso, alla rovescia il nostro. Diamo la caccia a chi salva le vite e liberiamo i trafficanti, i torturatori, gli assassini". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, che con una delegazione di parlamentari del suo partito si è recato a bordo della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, nel porto di Napoli. Con Fratoianni il senatore Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto al Senato e il deputato Franco Mari; ad accompagnarli anche i dirigenti del partito di Napoli e Salerno.

Ad accoglierli la presidente di Mediterranea Saving Humans, Laura Marmorale, la capomissione Sheila Melosu ed il comandante Filippo Peralta.

"Ve la ricordate Giorgia Meloni - ha aggiunto Fratoianni - aveva dichiarato la guerra in tutto l'orbe terracqueo ai trafficanti.

Quando ne ha trovato uno lo ha liberato e lo ha accompagnato a casa con un volo di Stato. Mediterranea fa un lavoro straordinario e io sono molto orgoglioso di essere uno dei garanti di questa esperienza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA