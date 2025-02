"Complimenti Andrea Settembre! La vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo2025 è un successo straordinario, un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica. Tutta Napoli è orgogliosa di te. Ti aspettiamo in Comune per festeggiare insieme!". Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA