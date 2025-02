Federico II, 10 mila studenti a Open Days Scuola Politecnica

Oltre 10 mila studenti hanno partecipato alle tre giornate di orientamento "Porte Aperte" organizzate della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università di Napoli Federico II, diretta da Andrea Prota.

L'iniziativa, che da alcuni anni richiama migliaia di giovani, è organizzata per affiancare gli studenti che stanno per concludere le scuole superiori nella scelta consapevole del loro percorso universitario e quindi evitare il fenomeno degli abbandoni dopo il primo impatto con gli studi accademici.

Tre i poli didattici coinvolti nell'iniziativa: Palazzo Gravina, (area Architettura); Politecnico di Piazzale Tecchio (area Ingegneria); Campus universitario di Monte Sant'Angelo (area delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali). "Abbiamo strutturato gli appuntamenti favorendo l'interattività e lo scambio di informazioni - spiega Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica - : oltre alla presentazione generale dell'offerta didattica, infatti, sono stati previsti incontri "face to face" con i docenti, con informazioni anche sugli sbocchi lavorativi dei singoli percorsi di studio. Da quest'anno abbiamo introdotto una novità: colloqui dei giovani con alcuni studenti che già da tempo frequentano i nostri corsi. Ciò consentirà ai ragazzi di affrontare con successo i percorsi universitari, anche imparando dall'esempio pratico dei nostri studenti. Abbiamo voluto insomma che i ragazzi, già in questa fase, potessero 'vivere' l'esperienza di ateneo come appartenenza a una comunità".

Le giornate di orientamento sono state articolate anche con visite ai laboratori didattici e, dove ciò non è stato possibile per motivi logistici, conoscere che cosa si fa nei laboratori, con proiezioni e allestimenti dimostrativi nei tre plessi coinvolti.

A Monte Sant'Angelo, per esempio, i giovani hanno potuto vedere come si effettuano i rilievi su una scena simulata del crimine e forse tra i ragazzi che hanno assistito alla dimostrazione ci sono già i super investigatori scientifici di domani.

I partecipanti hanno potuto prenotarsi personalmente on line, dopo una campagna informativa organizzata nelle scorse settimane, e riceveranno un attestato di partecipazione.

L'orientamento non si esaurisce con le tre giornate a porte aperte. "Siamo sempre disponibili - conclude Prota - ad accogliere i giovani e per questo invitiamo i responsabili degli istituti superiori a reclutare gruppi di studenti. Le iniziative come Porte Aperte e tutte quelle di orientamento sono possibili grazie all'impegno intenso di molti docenti della Scuola a cui va il mio ringraziamento più sincero".



