Bus Air Campania a fuoco, autista e passeggeri in salvo

Un autobus di linea di Air Campania è stato completamente distrutto da un incendio mentre percorreva la Statale 7 nel comune di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. Era diretto a Monteforte Irpino.

L'autista accortosi delle fiamme divampate nel vano motore ha fatto appena in tempo a fermare il mezzo e a mettersi in salvo insieme ad alcuni passeggeri che si trovavano a bordo. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. Sul posto anche i carabinieri e il personale Anas che hanno coordinato le operazioni per garantire la sicurezza del traffico e il riprisino della viabilitàgarantire le operazioni.



