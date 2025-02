Analisi del processo penale, presentazione del libro di De Falco

Sarà presentato domani nella Sala del Mandato dell'Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli, il libro scritto dall'avvocato Gennaro De Falco intitolato "Il processo dietro le quinte. Viaggio in un grande armonizzatore sociale", edito (da "La Bussola".

L'appuntamento è alle 10,30: dopo i saluti di Giovanni Cacace, primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini e di Carmine Foreste presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, interverranno Vincenzo Maiello ordinario di Diritto Penale nell'Università Federico II di Napoli; Antonio Di Marco presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli; Tullio Morello componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Modererà l'incontro Angelo Abignente ordinario di Filosofia del Diritto nell'Università Federico II di Napoli.

"Con questo interessante libro - spiega il primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni Cacace - Gennaro De Falco ha analizzato il processo penale, alla luce anche della Riforma Cartabia a proposito di giustizia riparativa, in tutte le sue sfaccettature e con interessanti aneddoti riferibili a fatti realmente accaduti".

"È innegabile - scrive De Falco, penalista e cassazionista di lunga - che il processo sia lo strumento mediante il quale il potere, utilizzando anche forme e lessico di tipo rituale che lo avvicina il più possibile alla sacralità, tenta di legittimare anche sul piano etico il suo dominio e la sua violenza". "In altri termini, secondo la mia opinione questa è la principale, ma non unica, funzione sociale e politica del processo", aggiunge De Falco che dedica il libro a Frank Kafka nel centenario della sua morte.



