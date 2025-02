A Napoli polizia locale salva cani in stato di abbandono

Controlli della polizia locale in diversi quartieri di Napoli. A Secondigliano sono stati trovati due cani in stato di abbandono. La proprietaria, in difficoltà economica e destinataria di un provvedimento di sfratto esecutivo, non era in grado di occuparsene adeguatamente. Con il supporto dei veterinari dell'Asl è stato applicato un microchip a uno degli animali e adotatte misure igienico-sanitarie per il loro benessere. Si procederà ora a verificare la possibilità di eventuali forme di assistenza per la donna.

Nel quartiere di Chiaia, in piazza Amedeo, gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito controlli di polizia stradale, verificando 20 veicoli e procedendo al ritiro di 3 patenti di guida per infrazioni che comportano la sospensione ordinaria, 2 sospensioni dalla circolazione e un fermo amministrativo. Sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada per infrazioni relative alla mancanza di documentazione, alla guida senza cintura di sicurezza e all'uso di dispositivi elettronici durante la guida. Nel quartiere San Giuseppe-Porto, tra via Medina, via Monteoliveto e via Diaz, sono stati controllati 18 veicoli, con 3 sequestri amministrativi, 3 fermi amministrativi e 5 patenti ritirate per infrazioni che comportano la sospensione ordinaria.

Un'operazione interforze è stata condotta, invece, nel quartiere Piscinola ed ha portato al controllo di 29 persone, di cui 7 con precedenti di polizia. Sono stati sequestrati 3 veicoli, ritirate 3 patenti e contestate diverse violazioni per mancata revisione, guida senza patente e uso improprio del casco. Durante i controlli commerciali a Secondigliano, un'attività di vicinato operante nel settore alimentare è risultata sprovvista delle necessarie autorizzazioni. Sono stati sequestrati gli espositori abusivi e 25 borse contraffatte recanti marchi di note griffe di moda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA