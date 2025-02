Un ventenne è stato ferito con un colpo di pistola all' addome in serata nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

Il giovane è stato trasferito nell' ospedale San Paolo dello stesso quartiere dove versa in pericolo di vita.

Sull' accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. Al momento non si esclude che il giovane sia legato alla malavita locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA