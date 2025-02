Tpl: De Luca, "Campania ha flotta più moderna d'Italia"

"Le aree interne della Campania non sono più orfane politicamente come lo sono state da sempre: la nostra idea di sviluppo equilibrato della regione ha consentito investimenti per centinaia di milioni per servizi ai cittadini e alle attività produttive in territori che non hanno mai contato niente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della consegna di 63 bus consegnati dalla Menarini di Valle Ufita, in provincia di Avellino, all'Acamir. I nuovi mezzi, tutti alimentati a gas, andranno a far parte della flotta di Air Campania. "Quando ci siamo insediati -ha poi aggiunto il governatore- non vi era nessuna gara in corso e nessun acquisto: il parco autobus del trasporto pubblico locale aveva una anzianità tra i 18 e i 20 anni. Oggi, con complessivi 1.500 nuovi bus in servizio, abbiamo la flotta più moderna d'Italia".

De Luca si è presentato in Valle Ufita con un investimento, deliberato in giunta, di 130 milioni di lire per realizzare il collegamento ferroviario tra la Stazione Hirpinia dell'Alta capacità ferroviaria Napoli-Bari e la Piattaforma logistica di Valle Ufita. "Si aggiungono -ha sottolineato- agli altri 70 milioni che abbiamo già stanziato per le opere complementari connesse all'Alta capacità". Risorse che erano state contestate dal nuovo commissario provinciale della Lega, Gianluca Cantalamessa: "Sono risorse messe a disposizione dal governo e non un regalo di De Luca", ha dichiarato l'esponente leghista.

"C'è stato un accordo di programma -replica De Luca-, ma i soldi del Fondo di coesione e sviluppo sono di nostra competenza. Nego l'esistenza di Cantalamessa, è una realtà virtuale".



