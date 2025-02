Torna a Napoli Massimo Ranieri, 'Tutti i sogni ancora in volo'

Da martedì 18 al 23 febbraio (e dal 2 al 6 aprile ) Massimo Ranieri torna a Napoli al Teatro Diana, subito dopo la partecipazione sanremese con la canzone 'Tra le mani un cuore', con lo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo', un viaggio tra canto, recitazione, danza, brani cult, sketch e racconti inediti, "per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo dei suoi brani più celebri e l'incanto affabulatorio della sua interpretazione" sottolineano gli organizzatori annunciando le date e i contenuti dello spettacolo.

Dopo il varietà serale 'Tutti i sogni ancora in volo', andato in onda a fine maggio in due puntate del venerdì prima serata su Rai1, e dopo la fiction Mediaset 'La voce che hai dentro', l'artista napoletano continua il suo tour con un calendario fitto nei teatri italiani in un'altra avventura nel segno del mix tra il canto e le diverse espressioni dello spettacolo. Tra le canzoni del repertorio ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a 'anremo 2022, 'Lettera di là dal mare' e il suo ultimo brano sanremese "Tra le mani un cuore', scritta da Tiziano Ferro e Nek. Con un nuovo allestimento scenografico, sarà possibile ascoltare anche inediti scritti per Ranieri da alcuni cantautori tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno, che porta la firma della produzione musicale dell'artista internazionale Gino Vannelli.

L'organizzazione generale dello show live - presentato da Ra.ma.

- è del producer Marco De Antoniis; "anche questa volta ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso" annunciano i promotori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA