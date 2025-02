Ricerche nell'Avellinese per due persone scomparse

Ricerche sono in corso per rintracciare due persone scomparse in Valle Caudina e a Parolise, in provincia di Avellino. Da ieri pomeriggio un 50enne di Airola, in provincia di Benevento, non dava notizie di sé dopo essere uscito per un'escursione sul monte Mafariello, nel territorio di San Martino Valle Caudina. Attraverso una video chiamata, ha allertato i soccorsi, prima che il suo telefono si spegnesse. È stato localizzato in una impervia località prossima ad uno strapiombo e i soccorritori stanno operando per recuperarlo.

Non si hanno ancora notizie di un 81enne di Fontanarosa che si è allontanato nel primo pomeriggio di ieri da una Rsa di Parolise in cui è ospitato. Polizia, carabinieri e Vigili del Fuoco stanno setacciando il territorio che costeggia la Statale Ofantina bis dove è stato allestito il campo base per il coordinamento dei soccorsi.



