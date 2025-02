Polo Museale Caserta, Regione stanzia 1,7 milioni

Con uno stanziamento di 1,75 milioni di euro, la Regione Campania dà una concreta accelerazione all'iter di realizzazione del Polo Museale della Provincia di Caserta. Il finanziamento, previsto dalla Delibera di Giunta numero 50 che ha approvato il progetto presentato nelle scorse settimane, rientra nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, che destina un totale di 8 milioni di euro al miglioramento di musei, pinacoteche e biblioteche nelle province di Caserta, Salerno, Benevento e Avellino.

Il Polo Museale casertano comprenderà il Museo Campano di Capua, il Museo "Olivetti" di Villa Vitrone, la Biblioteca "Federico Scialla" e il Museo dello Sport, e rappresenterà un sistema integrato che offrirà ai cittadini e ai visitatori un'esperienza culturale più ampia e strutturata. "Il finanziamento della Regione Campania - spiega il presidente della Provincia di Caserta Marcello De Rosa - costituisce un passo fondamentale per la crescita e il rilancio del nostro patrimonio culturale. Con questo progetto vogliamo rafforzare l'intera rete museale, integrando realtà come il Museo Olivetti di Villa Vitrone, che testimonia la nostra tradizione industriale e tecnologica.

L'obiettivo è quello di migliorare gli spazi, potenziare l'offerta espositiva e creare un sistema capace di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori. Un investimento che guarda al futuro, coniugando tradizione, innovazione e sviluppo culturale per il nostro territorio".



