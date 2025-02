Nascondeva armi in casa, donna arrestata a Benevento

Una donna di 36 anni di Benevento è stata arrestata dai carabinieri per detenzione illegale di armi.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato in casa della donna, nascoste nella controsoffittatura di un ripostiglio, due pistole avvolte in una asciugamani. La prima, una calibro 7.65 perfettamente funzionante e con all'interno del caricatore tre cartucce, che era stata rubata in un'abitazione a Cecina, in provincia di Livorno, nel 2010. La seconda pistola, una calibro 6.35, era invece priva di matricola, arrugginita e non funzionante.

Alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari.



