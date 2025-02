Giubileo, a Salerno corso formazione dell'Ordine dei Giornalisti

Nell'ambito del Giubileo del Mondo della Comunicazione, l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, propone una riflessione approfondita sulle intersezioni tra il tema della speranza e la deontologia della comunicazione e dell'informazione. "Le declinazioni della Parola: speranza e deontologia della comunicazione": questo il titolo del corso di formazione in programma il 20 febbraio prossimo, alle ore 15, presso la Cattedrale di Salerno, in piazza Alfano I. In un mondo sempre più connesso, dove la parola diventa veicolo di significati e responsabilità, dunque, si analizzerà come i professionisti della comunicazione possano promuovere verità, fiducia e valori etici, contribuendo alla costruzione di una società più coesa e consapevole.

Tra gli obiettivi formativi, quello di approfondire il ruolo della comunicazione nella promozione della speranza e del dialogo, nonché fornire strumenti deontologici per affrontare le sfide attuali nel settore dell'informazione e favorire il confronto tra esperti del settore e operatori della comunicazione. "Questo Convegno, che si inserisce nel percorso giubilare della nostra Arcidiocesi, affronta il delicato e fondamentale tema della comunicazione, nei suoi diversi risvolti etici, antropologici e sociali, in un tempo dove tutti siamo interconnessi e la mole di informazioni cui poter accedere è sempre più ampia e spesso non controllabile nella sua veridicità. - ha osservato l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi - Il Papa quest'anno, nel messaggio per la 59ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, invita fortemente gli operatori a mettere al centro della comunicazione la responsabilità personale e collettiva verso il prossimo, in un orizzonte aperto alla speranza". "L'Ordine della Campania ringrazia l'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, la collega Concita De Luca e la Stampa cattolica regionale per questo importantissimo appuntamento che segna l'inizio del Giubileo dei giornalisti in Campania con una serie di convegni che attraverseranno, nel corso dell'anno, tutta la nostra regione", ha aggiunto il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

Il programma Ad aprire l'incontro, moderato dalla giornalista Concita De Luca, Don Ugo De Rosa, delegato Giubileo per l'Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno, Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, nonché Guido Pocobelli Ragosta, presidente UCSI.

Previsti, quindi, gli interventi di Elena Salzano, consigliera nazionale Ferpi che si soffermerà su "La parola come strumento di responsabilità e costruzione di speranza", per offrire un'analisi del ruolo della comunicazione etica nella diffusione di messaggi positivi e responsabili, nonché di Angelo Scelzo giornalista e scrittore che parlerà della "Comunicazione e giubileo: il dialogo come dimensione della speranza", riflettendo sulla parola come ponte tra tradizione giubilare e contemporaneità.

Le conclusioni, infine, sono affidate all'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi che si soffermerà su "La parola e la speranza: prospettive per una comunicazione autentica", per promuovere una comunicazione basata sull'autenticità e sulla costruzione di comunità.



