Escursionista in salvo, ricerche in corso per anziano

Dopo oltre dodici ore di ricerche è stato localizzato e portato in salvo il 51enne di Airola (Benevento) che da ieri pomeriggio non dava più notizie di sè mentre effettuava una escursione sul monte Mafariello, nel territorio di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Le squadre di soccorso lo hanno tratto in salvo in una zona impervia del parco, in prossimità di un burrone. Le sue condizioni di salute nn destano preoccupazioni. Nessuna traccia invece dell'81enne originario di Fontanarosa che, sempre nel pomeriggio di ieri, si è allontanato dalla casaa di riposo di Parolise in cui è ospite. Le ricerche di carabinieri e Vigili del Fuoco, con l'ausilio di un elicottero, stanno setacciando i boschi che costeggiano la Statale Ofantina bis, ma per il momento senza risultato.



