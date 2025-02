Due giorni a Benevento per i 120 anni del Rotary Internazionale

Domani, venerdì 14 febbraio alle ore 17.30, e dopodomani, sabato, alle ore 10, al Teatro de La Salle di Benevento, saranno celebrati i 120 anni del Rotary Internazionale. Interventi saranno tenuti dal Governatore del Distretto Rotary 2101 della Campania, Antonio Brando, dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dal Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, dall'Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini e dai presidenti dei Club Rotary del Sannio: Erminia Mazzoni, Francesco Madonna, Margherita Giordano, Angelo Finella, Rino Bottillo, Armando Lucci. Seguiranno gli interventi di Linda Ocone, Giuseppe Palmieri, Ilary Furno, Antonio Renna. Dopodomani, sabato, alle ore 10, è in calendario la relazione del Governatore Antonio Brando sui 120 anni di vita del Rotary internazionale. Il Rotary è un'organizzazione di professionisti che realizza progetti di servizio a scopo umanitario, promuove il rispetto di rigorosi principi etici in tutte le attività e lavora per la diffusione della Pace e della buona volontà tra i popoli della terra. Attualmente nel mondo vi sono più di 31.000 Club rotariani con circa un milione e trecentomila soci in 166 paesi.

Antonio Brando ha affermato: "Nel weekend di San Valentino il Distretto Rotary 2101 desidera celebrare i primi 120 anni dalla fondazione del Rotary, che vede riuniti leader di ogni parte del mondo, libero e democratico, impegnati ad usare le proprie conoscenze e competenze per migliorare le comunità in cui vivono. Leader che volontariamente donano "il proprio tempo ed il proprio ascolto", ma anche "il proprio contributo economico" che è identitario dell'associazionismo Rotary, in quanto solo dalla contribuzione, libera e volontaria, è possibile ottenere sempre più sovvenzioni per progettualità capaci di trasformare vite. Nonostante le innumerevoli iniziative di questi anni, nel corso dei quali abbiamo saputo dimostrare la portata del Rotary, grazie alla quale si è riusciti a determinare una differenza significativa, un sensibile miglioramento della qualità di vita di coloro i quali hanno incontrato l'azione del Rotary, ancora oggi, è necessario rinnovare il reciproco nostro impegno, perché vi sono molte persone che non conoscono pienamente chi siamo e cosa ci rende unici. Le donne, i giovani e gli uomini del Rotary sono sempre pronti ad agire, e questo rappresenta l'unico modo che ci distingue e grazie al quale parliamo, ci presentiamo e comunichiamo il nostro essere leader del saper fare meglio il bene alle Comunità nelle quali viviamo ed "agiamo" per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Nell'anno rotariano 2024/2025, i Soci tutti sperimentano, nel Distretto 2101, la capacità di "camminare insieme e servire con gioia" donando sorrisi e forma ai sogni nelle diverse comunità della regione Campania, grazie a progettualità aderenti ai reali bisogni delle persone. Oggi desideriamo , insieme, raccontare la nostra storia, perché le persone di tutto il mondo e delle Nostre realtà possano percepire, comprendere, verificare cosa fa il Rotary, come agiscono i rotariani ed in che modo ci distinguiamo, e perché, la nostra opera sia così importante, attraverso la declinazione dei valori della Diversità, Equità ed Inclusione, che consente a ciascuno di Noi di cooperare con le altre associazioni, e promuovere il cambiamento positivo dall'io al noi ed il nuovo umanesimo, così da riportare l'Uomo al centro del mandato rotariano".



