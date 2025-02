Case abusive sul litorale di Castel Volturno, settanta demolite

Sono partite a Castel Volturno (Caserta) le opere di demolizione degli immobili abusivi individuati e sequestrati nei mesi scorsi da Carabinieri e Guardia Costiera nell'ambito di un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni). Si tratta di una settantina di case e ville realizzate senza alcuna autorizzazione a partire dagli anni '70 sul litorale di Castel Volturno, su suolo demaniale, tra cui le 45 abitazioni facenti parte di un vero e proprio villaggio vacanze abusivo in cui passavano le ferie esponenti della famiglia camorristica dei Belforte.

La Direzione Marittima della Campania e la Guardia Costiera, mediante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e gli uffici locali di Castel Volturno e Mondragone, hanno identificato i proprietari degli immobili abusivi, denunciandoli per costruzione arbitraria di caseggiati. Ad essere colpita dalla decennale e profonda edificazione abusiva che ha riguardato soprattutto le spiagge, è stata la località Bagnara, zona oggi soggetta anche al fenomeno dell'erosione marina. Il primo sequestro di manufatti abusivi è avvenuto ad agosto scorso e ha riguardato il villaggio vacanze dei Belforte, con 65 residenti sgomberati, e dove vivevano con i propri familiari Rosa e Pasquale Belforte, fratelli dei capiclan ergastolani Salvatore e Domenico Belforte. Il 30 gennaio scorso la Guardia Costiera ha poi sequestrato altri venticinque immobili abusivi.

Le demolizioni proseguiranno in modo cadenzato anche nei prossimi giorni.



