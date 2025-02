Andrea Sannino incontra gli studenti e presenta il suo libro

Più di 600 studenti hanno accolto tra gli applausi l'artista Andrea Sannino che, nell'ambito dello "scuola tour", è stato ospite dell'Istituto Tecnico Industriale Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli) per parlare ai giovani di legalità e di sogni da conquistare, e presentare il libro autobiografico "Prima di Abbracciame" (edizioni Mea). L'incontro con il cantante, moderato dalla giornalista Francesca Scognamiglio, ha visto la partecipazione di autorità istituzionali: l'assessore regionale alla Scuola e politiche sociali Lucia Fortini, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, il presidente del Consiglio comunale Michele Carbone e l'assessore alla Scuola Giuseppe Giordano.

Ad aprire il dibattito è stato il dirigente scolastico Salvador Tufano che ha ricordato come la musica sia uno strumento di pace, facendo riferimento anche alle dichiarazioni rilasciate dal Papa durante il videomessaggio trasmesso durante il Festival di Sanremo, e che la scuola come la cultura rappresentino uno strumento di legalità che può ridare dignità a tanti giovani che sperano in un futuro migliore. "Un momento ricco di emozioni - ha affermato l'assessore Fortini - in cui Andrea Sannino ha aperto il suo cuore agli studenti e alle studentesse, raccontando il suo percorso di vita. Un incontro che ha toccato il cuore di tutti, lasciando nei ragazzi e nelle ragazze un messaggio profondo e incoraggiante: credere in sé stessi, custodire i propri sogni e non smettere mai di inseguirli". Per il sindaco Zinno "Andrea Sannino è un esempio per tanti e questo messaggio può e deve essere un'esortazione per i nostri giovani ad essere tenaci, a non scegliere necessariamente la via più facile ma a perseguire i propri sogni con determinazione, impegno e passione, affrontando le difficoltà con coraggio e senza arrendersi di fronte agli ostacoli".

L'evento è inserito nel ciclo di appuntamenti "Mediante i libri a scuola di emozioni" curato dalle docenti Concetta De Lella e Teresa Arcieri, in programma nell'istituto Medi che prevede una serie di incontri tra i ragazzi e autori di opere che raccontino un percorso di formazione.



