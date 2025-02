All'Eav 35 nuovi autobus, flotta arriva a 400 veicoli

Oggi la Regione Campania, tramite Acamir (Agenzia campana per la mobilità, le infrastrutture e le reti) alla presenza del presidente della Regione De Luca, nello stabilimento di Menarini a Flumeri, ha consegnato alle aziende regionali - Eav ed Air - 63 bus nuovi, di cui 35 per i servizi svolti da Eav.

Questi nuovi pullman, a metano, di lunghezza 10,5 andranno nei depositi di Agnano, Comiziano e Torre del Greco, si legge in una nota. La flotta Eav gomma conta oggi circa 400 bus con età media inferiore ai 6 anni , certamente tra le più giovani d'Italia. Nel 2016 i bus erano 110 con età media superiore ai 17 anni.



