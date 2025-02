Zinno, "l'Arma sia esempio di giustizia per i nostri alunni"

Le battaglie dei Carabinieri dentro i confini nazionali e le missioni internazionali, da Grenoble a Nassyria, con un focus sulla mafia e il terrorismo, attraverso i momenti chiave che hanno segnato la storia dell'Arma: se ne parla nel libro 'Storia dell'Arma dei Carabinieri attraverso le proprie battaglie' scritto dal cavaliere Vincenzo Cuomo, presentato questa mattina in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli). Una occasione per le nuove generazioni, presenti in sala le scuole secondarie di secondo grado, che da oggi avranno la possibilità di approfondire la storia delle attività dell'Arma.

"Se abbiamo voluto presentare qui il libro è proprio perché facciamo un percorso con i ragazzi delle nostre scuole sulla legalità e sui valori sociali della nostra comunità" ha detto nel suo intervento il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. L'incontro segue quello incentrato sulla figura di Salvo d'Acquisto, realizzato lo scorso dicembre e "rappresenta un'opportunità unica sia per conoscere ed approfondire il ruolo dell'Arma, che per ispirare le nuove generazioni a seguire l'esempio di servizio, dedizione e giustizia incarnato dai Carabinieri".

Tra i relatori oltre all'autore, il fondatore della casa editrice Rogiosi Rosario Bianco, Marco Minicucci, Comandante Interregionale dell'Arma dei Carabinieri, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo che ha aggiunto "L'Arma dei Carabinieri è un tutt'uno con il nostro Paese e la nostra identità". All'evento presenti autorità civili e militari, vertici delle forze dell'ordine, della magistratura.

