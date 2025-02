Santanchè al commerciante che offre taralli, grazie solo se pago

Al commerciante che insisteva nell'offrire gratuitamente i suoi taralli dopo l'assaggio di rito, la ministra Santanchè - visitando la 51ma edizione del Nauticsud nella Mostra d'Oltremare a Napoli - ha risposto: "Per carità! Vede i fotografi e i giornalisti? Sono già tutti i pronti... Mi dica quant'è e li compro". E così la titolare del Turismo ha pagato per due buste di taralli (al gusto di cipolla e di peperoncino) con tanto di scontrino fiscale. Compravendita allo stand gastronomico immortalata dai fotoreporter mentre qualcuno suggeriva di completare l'acquisto con qualche bevanda in modo da concretizzare il celebre 'tarallucci e vino'.



