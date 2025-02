Nel Beneventano circolo Pd nel mirino dei vandali

Inaugurato solo due settimane fa, il circolo del Pd di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, è finito nel mirino dei vandali.

"Il Partito democratico della Campania esprime netta condanna per l'azione vandalica - scrive in una nota il senatore Antonio Misiani, commissario regionale del Pd - Simili atti non sono tollerabili: luoghi di aggregazione e partecipazione politica come il nostro circolo di Cusano Mutri non devono essere bersaglio di atti vigliacchi come questo".

"Esprimiamo piena solidarietà al responsabile e a tutti gli iscritti e ai militanti che si impegnano attivamente sul territorio.E' necessario mettere in campo ogni azione per prevenire questi fenomeni e garantire alle nostre comunità un clima sereno e di convivenza civile", sottolinea.



