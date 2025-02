Minicucci, "Cc al fianco del cittadino, oggi come in passato"

"L'impegno dell'Arma, anche oggi, è garantire sicurezza ai cittadini, essere al loro fianco e dare quella rassicurazione sociale che consente loro di potersi sentire coccolati. Il carabiniere non è soltanto quello che fa contravvenzioni ma quello che dà consigli e aiuto". Lo ha detto il Generale di Corpo d'Armata, Marco Minicucci, Comandante Interregionale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto alla presentazione del libro 'Storia dell'Arma dei Carabinieri attraverso le proprie battaglie' in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli).

"Vogliamo sottolineare che la storia è importante perché ci dà la possibilità, come ha detto anche di recente il Presidente della Repubblica, di ricordare e quindi meditare su ciò che è accaduto nel nostro passato e ci ha consentito di arrivare a tanto. Quindi, quella libertà anche di movimento e di pensiero che oggi abbiamo e le nuove generazioni hanno, è una libertà che si fonda sul sacrificio di tante persone" ha spiegato "Raccontare queste battaglie che hanno collegamenti con il Risorgimento, con le Guerre Mondiali significa dare loro la possibilità di capire quale è stato il sacrificio dei nostri avi per arrivare a quella che oggi è una libertà di pensiero, di movimento, di espressione che per loro è importantissima".

All'incontro, presenti le scuole secondarie di secondo grado, sono intervenuti il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, l'autore del libro Vincenzo Cuomo, il fondatore della casa editrice Rogiosi Rosario Bianco e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo.

Tra gli ospiti, la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, la procuratrice di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, il procuratore capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, il Questore di Napoli Maurizio Agricola, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, il Generale Biagio Storniolo, il Gen.

di Brigata Ciro Lungo comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania, il Gen. di Brigata Daniele Cesaro Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, il Gen. Paolo Borrelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Col.

Pantaleone Grimaldi Comandante del gruppo dei Carabinieri di Torre Annunziata, Francesca Romana Ruberto Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco. In rappresentanza delle forze dell'ordine territoriali il Vicequestore del Commissariato Ps San Giorgio a Cremano Donatella Grassi, il capitano Antonio Di Gesù, Comandante della Compagnia della Gdf Portici-Ercolano, il Luogotenente Carica speciale Francesco Di Maio, Comandante della stazione dei Carabinieri. Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis (ANSA)

