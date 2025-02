Körper, Anna Cappelli di Ruccello 'en travesti' con Massari

La "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello, già interpretata da attrici come Anna Marchesini, Benedetta Buccellato, Maria Paiato, viene riletta per la prima volta 'en travesti' dal performer Carlo Massari allo SpazioKörper di Napoli, venerdì 14 alle 19, 00 (replica il 15 febbraio). Lo spettacolo, con coreografia di Chiara Taviani, è ambientato negli anni '60: sette brevi quadri scenici provano a raccontare la solitudine, l'innamoramento, la convivenza, la delusione amorosa, la paura di perdere ciò che di più caro si possiede, la sopravvivenza. La scenografia è scarna, una piccola stanza illuminata da una lampadina che di volta in volta diviene 'spazio altro' e attorno alla quale siedono gli spettatori. Una partitura fisica e vocale di forte impatto, contagiata da spot tratti da Carosello per una rilettura dell'opera prodotta da C&C Company in collaborazione con Residenza I.DRA.

Il secondo appuntamento di febbraio nello spazio di danza contemporanea napoletano, è con il pluripremiato "Beast Without Beauty", in scena domenica 16 febbraio 2025 alle ore 18. Una creazione originale Carlo Massari con Manuele Rosa, Giuseppina Randi. In co-produzione Festival "Danza in Rete" Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, lo spettacolo è uno sguardo impietoso sulla società ma anche un autentico tuffo nel non-sense.

Dopo la prematura scomparsa del fondatore e direttore artistico Gennaro Cimmino, l'attività del centro campano di Produzione per la danza, riconosciuto dal Ministero della Cultura, continua dunque nel suo segno: la cura artistica è affidata ad un collettivo di professionisti. L'artista Franco Silvestro è attualmente Presidente dell'Associazione. Con lui la statunitense Andrea Lyn Baker, Vito Pizzo per il suono (vicepresidente), la danzatrice e coreografa Susanna Sastro.

Rebecca Curti è la Direttrice organizzativa, Claudia Cimmino cura la comunicazione.

"L'obiettivo e quello di promuovere e sostenere lo sviluppo di giovani coreografi e autori emergenti, come sempre è stata la missione di Körper, e di non disperdere gli interessi e le progettualità in cui Gennaro tanto credeva: la danza, la musica, la prosa, le relazioni territoriali e quelle internazionali" sottolinea Silvestro.



