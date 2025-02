Gimbe, nel 2022 per Campania saldo negativo per 308 mln

Le cure sanitarie prestate in altre regioni ha generato, per la Campania nel corso dell'anno 2022, un saldo negativo di circa 308,4 milioni di euro. È quanto emerge dal rapporto della fondazione Gimbe sulla migrazione sanitaria; una fotografia dello squilibrio nord-sud. Secondo il rapporto il 54,4 per cento delle prestazioni erogate fuori regione ca al privato accreditato.

La Campania viene inserita nel gruppo delle regioni con 'saldo negativo rilevante". Ma la stessa Campania è però la prima regione del Sud - sempre per il rapporto 2022 con crediti per mobilità sanitaria attiva (che sfiora i 200 milioni di euro).

Secondo i dati Agenas, riferisce sempre il rapporto, il 78,5 per cento della mobilità per i ricoveri (sui tutto il territorio nazionale) dipende dalla scelta del paziente mentre il 17,4 è legato alle prestazioni in urgenza.



