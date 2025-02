Generale La Gala in visita alle stazioni Cc in Costa Amalfi

Il generale di Divisone Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri "Campania" di Napoli, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Amalfi, Tramonti e Vietri sul Mare, importanti presidi areali costieri della Compagnia carabinieri di Amalfi, i primi due, e della Compagnia carabinieri di Salerno.

L'alto Ufficiale è stato ricevuto dai comandanti di compagnia, Alessandro Bonsignore e Gianluca Girardo e dai comandanti di Stazione, Marco Marcocci, Giorgio Covato e Antonio Fogliame. Il generale ha ringraziato tutti i militari per l'impegno quotidianamente profuso nel servizio d'istituto a tutela di quei territori ad alta rilevanza internazionale perché caratterizzati da importanti flussi turistici mondiali, nonché di cerniera con aree urbane a maggiore incidenza criminale. Ha inoltre espresso apprezzamento per il costante impegno a tutela della collettività, invitando tutti ad agire "al passo con i tempi" pur rimanendo "radicati ai valori identitari" che hanno sempre caratterizzato l'Arma e che costituiscono la bussola per rendere un servizio sempre migliore al cittadino così da rafforzare il senso di sicurezza, reale e percepita.

Il comandante della Legione, rivolgendosi ai militari presenti in rappresentanza di tutti i reparti d'area, ha poi sottolineato l'importanza di alcuni principi che devono sempre ispirare l'azione di ciascun carabiniere: disponibilità, quale costante dell'azione di chi presta il proprio "servizio" a favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali, sicurezza, come atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità, aderenza, quale conoscenza delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l'attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi, coesione ed efficienza.

"Per raggiungere gli obiettivi -ha affermato il generale La Gala - occorre promuovere la creazione di ambienti di lavoro sereni e caratterizzati da coesione interna, quale migliore presupposto per aumentare efficienza e produttività". La Gala ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando buon lavoro a tutti i Carabinieri della costiera amalfitana e alla delegazione della neo istituita Sezione di Maiori dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presente per la circostanza.



