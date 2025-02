Fabbricati abusivi sequestrati nell'Avellinese

Due fabbricati abusivi del valore di duecentomila euro sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri forestali ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. Erano stati realizzati in un'area di cinquecento metri quadrati senza alcuna autorizzazione. Le indagini erano partite dai controlli su un'attività commerciale che nello stesso luogo eservitava senza le previste auttorizzazioni. Rinvenuta anche una vasca abusiva, colma di fanghi, nella quale erano stati tombati i reflui industriali. L'imprenditore, un 50enne del posto, e il proprietario dell'area sono stati denunciati alla Procura di Avellino per abusivismo edilizio e gestione illegale di rifiuti.



