De Luca, affronteremo tema fine vita, non è questione ideologica

"Affronteremo il tema della legge sul fine vita, sapendo che non è una questione ideologica e che quando si affronta questo problema non c'è nulla da festeggiare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l'approvazione della legge in Toscana.

"Parliamo di misure - ha aggiunto De Luca - che lacerano la coscienza di esseri umani credenti e non, perché vita o morte riguarda tutti gli esseri umani, C'è una proposta in discussione in Consiglio regionale, ci sarà un dibattito e useremo il nostro metodo per un dialogo reciproco. Useremo le misure di contesto che inquadrino la realtà familiare o di una persona che vive una tragedia sanitaria. Faremo cure palliative, l'aiuto alle famiglie per afforntare una situazione che diventa drammatica che può avere un parente malato per anni e anni, complicando la vita. Non mi sento di condannare al calvario chi non ce la fa.

Prenderemo atto che come servizio pubblico non possiamo non rispondere alle domande rivolte ma prenderemo tutte le decisioni che possono consentire di evitare di arrivare alla scelta tra vita e morte, poi decideremo. Ma lo faremo da esseri umani che si sono ascoltati e compresi e lo faremo con rispetto".



