Cappelle profanate nell'Avellinese, due denunce

Hanno profanato numerose cappelle private e la chiesa all'interno del cimitero di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Un 47enne del posto e un 26enne della provincia di Salerno sono stati colti sul fatto e denunciati dai carabinieri per danneggiamento e vilipendio di tombe. Lumini, vasi, paramenti e altre suppellettili sono stati rimossi e abbandonati all'esterno delle cappelle. In precedenza i due indagati erano stati avvistati nei pressi del cimitero di Montemarano, a pochi chilometri di distanza da Castelvetere, dove avevano rimosso i fiori collocati davanti alla statua di Padre Pio. Il 26enne è stato anche raggiunto dal divieto di ritorno nei due comuni irpini oltre che dal ritiro della patente di guida risultata scaduta.



