Ad Avellino salta la fila e aggredisce medici Pronto Soccorso

Pretendeva di saltare la fila e di fronte al rifiuto oppostogli ha tentato di aggredire il personale sanitario. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 29enne.

Arrivato in Codice Verde al Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino per riposizionare il tutore ortopedico applicato al braccio, ha prima aggredito verbalmente gli operatori e poi stava passando alle vie di fatto. Il giovane, residente nel capoluogo irpino, è risultato gravato da Daspo e da un avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Avellino.



