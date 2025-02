Stazioni sicure, oltre 22 mila controlli a Napoli in un mese

E' di 22.440 persone identificate, di cui 4225 con precedenti, 15 arrestate, 50 indagate, 12 stranieri accompagnati nei Cpr, 2 stranieri rimpatriati con volo diretto, 50 sanzioni elevate e 30 ordini di allontanamento dall'infrastruttura ferroviaria il bilancio del primo mese di controlli nell'area della stazione Centrale di Napoli disposto in conformità con le direttive scaturite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, tenutosi il 30 dicembre 2024, in attuazione della circolare del capo della Polizia nell'ambito del piano 'Stazioni Sicure'.

Dalla zona rossa di Piazza Garibaldi, individuata con decreto prefettizio del 31 dicembre 2024, sono state allontanate 12 persone ritenute moleste e pregiudicate.

Nell'ambito dei servizi di presidio e controllo del territorio nell'area della stazione di Napoli Centrale dall'8 gennaio 2025 sono stati rafforzati i controlli in piazza Garibaldi, assicurando una presenza visibile delle forze di polizia e offrendo una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa.

Tutti i servizi sono inquadrati nell'ambito di apposita ordinanza del Questore, che ne disciplina il quadro operativo, con il coordinamento del compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, con l'ausilio di personale del reparto Prevenzione Crimine e militari dell'Esercito. In una nota il prefetto, Michele di Bari, esprime il proprio ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante risultato.



