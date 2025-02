Società indagata per frode e danno erariale nell'Avellinese

Aveva incassato 40 mila euro di fondi europei, cofinanziati dalla regione Campania, per servizi di assistenza turistica, ma di fatto la società, costituita per ottenere contributi per scopi sociali, non è mai stata operativa. La Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi ha notificato un atto di citazione in giudizio ai legali rappresentanti della società con sede a Teora, in provincia di Avellino, per indebita percezione di fondi europei. Le indagini, coordinate dal vice procuratore generale della Corte dei Conti della Campania, Gianluca Braghò e dal pm Flavia Del Grosso, hanno accertato che la società è stata utilizzata per schermare le attività illecite degli amministratori. La stessa società ha ottenuto indebitamente fondi erogati durante l'emergenza Covid.





