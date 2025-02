Nauticsud: partenza ok, domani Santanchè e ammiraglio Ribuffo

Un bilancio positivo per le prime giornate della 51ma edizione del Nauticsud, in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica 16 febbraio, viene tracciato dagli organizzatori in una nota nella quale si annuncia anche la presenza, domani (ore 15.30), del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

"Questa edizione del Salone nautico sarà di grande attrattiva per il pubblico nelle prossime giornate espositive - si afferma - L'affluenza del weekend di apertura, superiore ai numeri dello scorso anno, trova giustificazione grazie alle numerose novità esposte tra le imbarcazioni con i primi modelli delle produzioni 2025, ma anche grazie alle curiosità presentate per il segmento accessori e, in particolare, per alcune importanti innovazioni tecnologiche che lanciano la nautica verso l'ecosostenibilità".

Domani il ministro Santanchè e il Capo di Gabinetto del ministro Musumeci, ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, partecipare ad un incontro con l'imprenditoria napoletana e i rappresentanti delle istituzioni. Al centro del conronto, moderato e condotto dal direttore de 'Il Mattino', Roberto Napoletano, i temi del turismo nautico, risorse mare e cantieristica, raccolte nel titolo: 'Il cambio di paradigma per la nautica da diporto'. Il dibattito, previsto nel padiglione 10 sala convegni, "intende evidenziare i tempi giusti per operare le scelte strategiche in un settore di eccellenza del Sud Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA