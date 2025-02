Manfredi, 'in udienza con diocesi dal Papa il 22 marzo'

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore al Turismo, Teresa Armato, faranno parte della missione organizzata dalla Diocesi di Napoli che sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco il prossimo 22 marzo in occasione del Giubileo. A guidare la delegazione napoletana, composta anche da tanti pellegrini partenopei, sarà l'Arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia. "Sarà un'occasione per confrontarsi e per portare la spiritualità della nostra città - ha detto Manfredi - ma anche i suoi messaggi di inclusione, pace e fratellanza che sono perfettamente in sintonia con il messaggio di Papa Francesco".





